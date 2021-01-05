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Eğitim Dershaneler ne zaman açılacak? | Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

Dershaneler ne zaman açılacak? | Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Kurslar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım-4 Ocak tarihleri arasında ara verildi. Dershanelere giden öğrenciler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacaklarını araştırmaya başladı. Dershaneler kapalı mı? | Dershaneler yüz yüze eğitime baladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 07:14:00 -
Dershaneler ne zaman açılacak? | Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Dershaneler ayın kaçında açılacak? | Koronavirüs salgınında aran vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitime 22 Ocak’a kadar devam edecek. Belirlenen takvimle ve salgınını seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi planlanıyor. Özel kurslara giden milyonlarca öğrenci ise yüz yüze eğitimlerin başlayıp başlamadığını araştırıyor. Peki, kurslar ne zaman açılacak?

Kurslar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Kovid-19 salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.

Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.

Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi.

Öte yandan, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların, burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.

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