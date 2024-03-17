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Yaşam Derse dalıp saati unuttular! Okulda mahsur kalan çocuklar seslerini böyle duyurdu
Yaşam

Derse dalıp saati unuttular! Okulda mahsur kalan çocuklar seslerini böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-17 12:25:00 -

Bursa'da bir okulda derse dalıp saati unutan öğrenciler okulda mahsur kaldı. Yanlarında telefon bulunmayan öğrenciler, çareyi camlara vurmakta buldu.

Bursa'da ders çalışırken saate bakmayan 4 öğrenci, okulda mahsur kaldı. Yanlarında telefon bulunmayan öğrenciler, seslerini okulun en üst katındaki bir sınıfın camına çıkarak duyururken, öğretmenlerden birinin gelmesiyle öğrenciler kurtarıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, destekleme ve yetiştirme kursları biten 4 arkadaş, ders çalışmak için boş olan sınıfa girdi. Bir süre ders çalışan öğrenciler, okuldan çıkmak isteyince kapının kapalı olduğunu ve kimsenin bulunmadığını gördü. Bunun üzerine çaresiz kalan ve yanlarında telefon olmayan öğrenciler, okulun camına çıkarak çevreden geçen insanlara seslerini duyurmayı çalıştı. Çevredeki vatandaşlar öğrencileri fark edince durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ve itfaiye ekipleri, okul yetkililerine ulaştı. Kısa süre sonra, okulda öğretmen olarak görev yapan kişinin kapıyı açmasıyla öğrenciler kurtarıldı.

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