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Eğitim Dersaneler ne zaman açılacak? Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

Dersaneler ne zaman açılacak? Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Hazırlık kursları ne zaman açılacak? Hazırlık kursları ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Dershaneler ne zaman başlıyor 2021? sorularını hem LGS hem de YKS sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından merak edilmekte. Artan korona vakaları nedeniyle yüz yüze eğitim askıya alınmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 08:41:00 -
Dersaneler ne zaman açılacak? Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika açıklamasına göre 2021 yılından yüz yüze eğitime geçecek eğitim kurumlarının hangileri olduğunu açıkladı. MEB’in yüz yüze eğitim açıklamasıyla birlikte hazırlık kurslarına giden öğrenciler de yüz yüze eğitim başlıyor mu, dershaneler açılıyor mu? sorularını da sormaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği yazı ile çeşitli özel öğretim kurumlarının yüz yüze eğitime geçecekleri yer aldı. Dershaneleri de içinde barındıran kara ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlar eğitimlerine yüz yüze devam edebilecekler.

Yüz yüz eğitim ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yüz yüze eğitim ile ilgili yazıda, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

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