Dernek başkanından Başkan Erdoğan’a ve bürokratlara skandal tehdit: Şiddet olayları ve iç savaş olacak

Sayıları 15 milyona yaklaştığı belirtilen başıboş köpek saldırıları kamuoyunda infiale neden olmaya devam ediyor.

Başıboş köpek saldırılarının son kurbanı boynundan parçalanarak feci şekilde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Emir Mete Durna ile birlikte başıboş köpekten kaçarken arabanın çarparak can verdiği 8 yaşındaki Ahmed El Halil oldu.

Köpek savunucusu gruplardan tehdit ve hakaretler

Yaşanan olaylara rağmen başıboş köpek savunucuları ise her gün yeni bir dehşet yaşatan başıboş köpeklerin sokaklarda kalmasında ısrar ediyor.

Bu yönde açıklamalarda bulunan sözde hayvansever gruplar, hükümete yönelik tehdit dilini kullanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretler yağdırıyor.

Dernek başkanından "iç savaş" tehdidi

Köpek savunucusu grupların açtığı “Katliamlara karşı dayanışma ve farklı görüşlerin diyaloğu” başlıklı bir Twitter odasında konuştuğu ortaya çıkan ŞEFKAT-DER Başkanı Hayrettin Bulan, bürokratları ve Erdoğan’ı hedef alarak hakaretler savurdu.

Dernek başkanı Hayrettin Bulan, belediyelerin katliam yaptığını öne sürerek “Hükümetin yapmadığı halt kalmadı. Birçok eylemim oldu, yargılandım. Hiçbir şeyden çekinmem. Her gün gece belediyelerin katliam yaptığı saatler. Yarın bir gün bu insanlarla kavga edeceğiz. Belki şiddet olayları olacak. Belki iç savaş olacak. Bakın bunu kimse şeye almasın. Bizim artık onurumuzla şeyimizle şey yapılıyor. Bizim artık ruhumuzun ırzına geçiyorlar bunlar. Bir tane bu canlarımız kaldıydı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin iyi hiçbir şeyi haketmediğini öne süren Bulan, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı değil mi kardeşim? Türkiye, kötülüğe bulaşmış insanlar… Yolsuzluğa, adaletsizliğe, kul hakkına… Neyi gördüm biliyor musunuz arkadaşlar. İyi hiçbir şeyi haketmiyor. İşte bu geldiğimiz İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak böyle bir şey arkadaşlar” dedi.

Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Hayrettin Bulan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM önünde kendisini ‘Zalimler, katiller’ diyerek yakacağını söyledi.

Erdoğan’a hakaret eden Bulan, “Ben kendimi yakmayı düşünüyorum. Sorumlusu sayın Recep Tayyip Erdoğan. 'Zalimler, katiller' diyerek kendimi yakmayı düşünüyorum, Cumhurbaşkanlığı ya da Meclis’in önünde.” diye konuştu.

Bürokratları tehdit etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘gümbür gümbür geldiğini’ iddia eden Bulan, CHP lideri üzerinden bürokratları da tehdit etti.

Bürokratlara parmak sallayan Bulan, "O yüzden ben Kılıçdaroğlu, lütfen bunu gündeme getirsin. Canlarımızla ilgili gümbür gümbür gündeme getirsin. Zalimler çekilsin. Desin ki; ‘Bürokratlar, valiler, kaymakamlar… İktidara gümbür gümbür geliyoruz. Hepiniz de yargılanırsınız. Bu kanunsuzlukları yapmayın" tehdidinde bulundu.

Şok sözler: Önce insan diyemezsiniz

Aynı Twitter odasında konuşan Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği (PADER) İstanbul Temsilcisi Ayşem Özleyiş Oğuz da akla ziyan ifadeler kullandı.

Beykoz Belediyesi'ne gittiğini söyleyen Ayşem Özleyiş Oğuz, "Geçtiğimiz gün Beykoz Belediyesi’ne gittim. 'Yasa neden uygulanmıyor' dedim. “Her ne olursa olsun biz ‘önce insan’ diyoruz” dedi. “Siz bunu diyemezsiniz” dedim ben de. Kötü, düşünüldüğü gibi hiç değil. Hayvanlar toplama kampına kapatılmış" hezeyanlarında bulundu.

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