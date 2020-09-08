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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 900 bine yaklaştı - Almanya, otoyollardaki dinlenme tesislerinde kurulan test merkezlerini kapatacak - Ürdün'de mart ayında durdurulan yolcu uçuş seferleri bugün yeniden başladı - Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic, Kovid-19'u yendi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 21:02:20 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 27 milyon 639 bini geçerken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 899 bine, iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 711 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 495 bine, Hindistan'da 4 milyon 363 bine, Brezilya'da 4 milyon 150 bine, Rusya'da ise 1 milyon 35 bine yükseldi.

Almanya’da Bavyera eyalet hükümeti, Avusturya sınırı yakınlarında tatilden dönenler için otoyollardaki dinlenme tesislerinde kurulan test merkezlerini ay sonunda kapatma kararı aldı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, salgın devam ederken sınırlarını yabancı turistlere açmalarının gerekli bir risk olduğunu ifade etti.

ABD'de Kovid-19 salgını için ilaç geliştirme çabalarını sürdüren 9 büyük ilaç firması ortak bir açıklama ile geliştirecekleri aşının güvenli olacağı konusunda taahhütte bulundu.

Kanada sınır güvenliği ekiplerinin, Kovid-19 salgını başladıktan sonra ABD'den Kanada'ya geçmek isteyen 18 binden fazla kişiyi geri çevirdiği bildirildi.

- İsrail'de yeni vakalarda rekor

İsrail'de son 24 saatte 3 bin 392 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail ablukası altındaki Gazze'de Kovid-19'dan etkilenen 170 bin aileye 100'er dolar nakdi yardım dağıtımına başladı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 salgını konusunda farkındalık oluşturmak için tabutlu yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Ürdün'de salgın tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta durdurulan yolcu uçuş seferleri bugün yeniden başlarken, ilk tarifeli ticari yolcu seferi İstanbul'dan başkent Amman'a yapılacak.

- Sinisa Mihajlovic iyileşti, Kylian Mbappe'ye virüs bulaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in, Kovid-19 hastalığını yendiği bildirildi.

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin ise Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Teniste kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Ashleigh Barty, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı Fransa Açık'tan (Roland Garros) çekildi.


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