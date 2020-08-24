DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 23 milyon 705 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 814 bini aştı. Virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 145 bine yaklaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 875 bin 939'a, can kaybı 180 bin 618'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 3 milyon 167 binden fazla kişi iyileşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı.



Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 114 bin 744’e, vaka sayısı 3 milyon 605 bin 783’e ulaştı. İyileşen kişi sayısı 2 milyon 739 bin 35 olarak kayda geçti.



Hindistan'daki vaka sayısı 3 milyon 106 bin 348’e yükselirken, can kaybı 57 bin 542'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 338 bin 35'e çıktı.

Günlük yeni vaka sayısının yeniden binin altına düştüğü İtalya'da toplam vaka sayısı 260 bin 298'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 441'e çıktı. Ülkede 205 bin 662 kişi iyileşti.



İtalya, kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısının gönüllü İtalyanlar üzerinde klinik deneylerine başladığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu belirterek, "Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü." dedi.

İspanya'da hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış olduğu açıklandı. Ülkede, toplam sayı 405 bin 436 olarak güncellenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 872'ye ulaştı. Vaka sayılarındaki artışın ardından merkezi hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olsa da 17 özerk yönetimin her biri farklı önlemler almaya başladı.

Hong Konglu uzmanlar, nisan sonunda Kovid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen 33 yaşındaki erkek hastanın, bu ay İspanya'yı ziyaretinden sonra yeniden yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını iddia etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu, 45 kişilik yazım kurulunda 3 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle askıya alındı, muhalifler İstanbul'da yapılan testlerinin tamamının negatif çıktığını bildirdi.



Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın potansiyel Kovid-19 aşısının 3. aşama klinik denemelerine Körfez ülkesi Bahreyn'de başlandı.



Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfının, yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun hafif geçmesini sağladığı ve hayatta kalma oranını artırdığı saptandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, salgının perakende sektörünü dönüşümünü hızlandırmaya zorladığını bildirdi.

Somali'de, salgınla mücadele için ülkeye bağışlanan parada yolsuzluk yaptıkları ortaya çıkan 4 Sağlık Bakanlığı yetkilisi, hapis cezasına çaptırıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın nedeniyle 15 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına yaklaşık 81 milyar avro mali destek verilmesini teklif etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19'a rağmen ebeveynlerden "ülkede gelecek hafta okullar yeniden açıldığında çocuklarını sınıflara geri göndermelerini" istedi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, son haftalardaki ekonomik toparlanmaya rağmen salgın nedeniyle Fransa'da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 11 küçüleceği tahminine bağlı kaldıklarını bildirdi.

Endonezya'nın turistik adası Bali'nin, salgın nedeniyle yıl sonuna kadar yabancı turist kabul etmeyeceği belirtildi.

Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.



Irak Sünni Vakfı, salgın nedeniyle martta kapatılan cami ve mescitlerin 20 Eylül’den itibaren yeniden ibadete açılacağını bildirdi.



Öte yandan Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan Kaabi, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.