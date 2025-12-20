Derinliklerden servet çıktı: Deniz altında dev altın maden yatağı

Çinli yetkililer, ülkenin ilk deniz altı altın yatağının Şandong eyaletinde, Jiaodong Yarımadası açıklarında keşfedildiğini açıkladı. Resmi kaynaklar, bu yatağın Asya’daki en büyük deniz altı altın rezervi olarak tanımlandığını bildirdi. Keşfin kesin büyüklüğü kamuoyuyla paylaşılmasa da, bölgedeki toplam altın rezervini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

YÜZDE 26’SINA KARŞILIK GELİYOR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, yeni keşif Şandong eyaletinin toplam altın rezervini 3 bin 900 tonun üzerine taşıdı. Bu miktar, Çin’in bilinen toplam altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 26’sına karşılık geliyor. Böylece Şandong, yalnızca Çin’in değil, Asya’nın da en önemli altın merkezlerinden biri haline geldi.

450 MİLYAR YUANLIK YATIRIM YAPILDI

Uzmanlar, bu keşfin Çin’in uzun vadeli değerli maden stratejisinde kilit bir rol oynadığını belirtiyor. Çin, son yıllarda mineral arama ve keşif çalışmalarına büyük kaynak ayırıyor. 2021’den bu yana yaklaşık 450 milyar yuanlık yatırım yapıldığı, bu hamleyle hem doğal kaynak tabanının çeşitlendirilmesinin hem de ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

1949’DAN BU YANA EN BÜYÜK BULGU

Deniz altındaki bu yeni yatak, Çin’de son dönemde art arda gelen büyük altın keşiflerinin devamı niteliğinde görülüyor. Daha önce ülkenin kuzeydoğusunda, 1400 tonun üzerinde altın barındırdığı belirtilen dev bir kara yatağı bulunmuştu. Bu keşif, 1949’dan bu yana yapılan en büyük tekil altın bulgusu olarak kayıtlara geçmişti.

EKONOMİK GÜCÜ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI

Uzmanlara göre, deniz altı altın yatağının ekonomik olarak ne ölçüde çıkarılabilir olduğu henüz net değil. Ancak küresel ölçekte altın fiyatlarının ve talebinin yükseldiği bir dönemde gelen bu keşif, Çin’in ekonomik gücü ve stratejik kaynak güvenliği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Çin hükümeti ise bu bulguyu, ülkenin mineral keşif atağında “kilometre taşı” olarak nitelendiriyor.