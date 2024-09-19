Derin dondurucudan çocuk cesetleri çıktı!

Yaşları 3 ile 6 arasında değişen değişen 4 çocuğun cansız bedeni boş bir eski dondurucunun içerisinden çıktı. Polis yaşanan acı olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Namibya polisi, ülkenin kuzeydoğusundaki Zambezi bölgesinde boş bir eski dondurucuda oynayan 4 çocuğun ölümünü araştırıyor.

Yaşları 3 ile 6 arasında değişen çocuklar, Katima Mulilo kasabasının yoğun nüfuslu bölgesinde kullanılmayan bir derin dondurucunun içinde bulundu.

Polis, çocukların oynarken kazara içeride sıkışıp kaldıklarını ve havasız kalarak öldüklerinin düşünüldüğünü ifade etti ancak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Devlet televizyonu, 4 çocuktan ikisinin buzdolabında boğularak, diğer ikisinin ise tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFP haber ajansına konuşan Zambezi bölge polisi komutanı Andreas Shilelo, "Dondurucunun üzerinde sadece dışarıdan açılabilen bir kanca vardı. Yaklaşık bir buçuk saat kadar mahsur kalıp, boğularak öldüklerini düşünüyoruz" dedi.