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Gündem Derhal son verilmeli! Türkiye’den Husilere sert uyarı
Gündem

Derhal son verilmeli! Türkiye’den Husilere sert uyarı

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Derhal son verilmeli! Türkiye’den Husilere sert uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kez daha haince hedef alınmasını en güçlü şekilde kınadı.

Sivil insanları ve hava ulaşımını hedef alan bu alçak saldırıların bölge barışını dinamitlediğini vurgulayan Türkiye, Körfez'deki gerilimi tırmandıran provokatif eylemlerin derhal son bulması gerektiğini tüm dünyaya ilan etti.

Sivil hedefleri vuran korsanca eylemlere geçit yok!

Yapılan resmi açıklamada, doğrudan sivil altyapıları ve masum insanları hedef alan adımların hiçbir hukuki ve vicdani gerekçeyle izah edilemeyeceğinin altı çizildi. Bölgedeki istikrarı hedefe koyan bu eylemlerine karşı net bir duruş sergileyen Ankara, Suudi Arabistan halkına ve yönetimine geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgeyi ateşe veren saldırıların bir an önce durdurulması hususunda kararlı uyarısını yeniledi.

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Yorumlar

İslam

Gidin içlerinden geçin

İbrahim

Çok sert kınamış husiler ne yapacağız derdine düşmüş
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