Derhal son verilmeli! Türkiye’den Husilere sert uyarı

Sivil insanları ve hava ulaşımını hedef alan bu alçak saldırıların bölge barışını dinamitlediğini vurgulayan Türkiye, Körfez'deki gerilimi tırmandıran provokatif eylemlerin derhal son bulması gerektiğini tüm dünyaya ilan etti.

Sivil hedefleri vuran korsanca eylemlere geçit yok!

Yapılan resmi açıklamada, doğrudan sivil altyapıları ve masum insanları hedef alan adımların hiçbir hukuki ve vicdani gerekçeyle izah edilemeyeceğinin altı çizildi. Bölgedeki istikrarı hedefe koyan bu eylemlerine karşı net bir duruş sergileyen Ankara, Suudi Arabistan halkına ve yönetimine geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgeyi ateşe veren saldırıların bir an önce durdurulması hususunda kararlı uyarısını yeniledi.