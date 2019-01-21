0553 313 94 23

Dergilik'ten okudukça kazandıran kampanya

Dergilik'in 15 Mart'a kadar sürecek kampanyasında kullanıcılar, 10 adet Samsung Note 9, 10 adet Samsung S9 ve 80 adet Samsung J4 Plus olmak üzere toplam 100 adet cep telefonundan birini kazanma şansını yakalayacak

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:04
Dergilik'ten okudukça kazandıran kampanya

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin okuma alışkanlıklarını değiştiren ilk interaktif dijital yayıncılık platformu Dergilik, yeni yılda da sadece daha çok okuyarak kazandırmaya devam ediyor

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dijital yayın platformu Dergilik, okudukça kazandıran kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Turkcell’in Türkiye'de başlattığı dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan Dergilik, okurlarına bu kez tam 100 adet cep telefonu ödülü veriyor. Çok sayıda yayını tek bir dijital platformda toplayan Dergilik’in süper ödüllerini kazanmak için gazete ve dergi indirmek yeterli olacak.

Dergilik'in 15 Mart'a kadar sürecek kampanyasında dergi ya da gazete indirme sayısı arttıkça kazanma şansı da artacak. Kullanıcılara her gün, dergi ve gazete çekilişi için en fazla 5’er, toplamda 10 yayını indirme hakkı verilecek. Böylece 60 gün boyunca 600 çekiliş hakkına sahip olacak Dergilik kullanıcıları, 10 adet Samsung Note 9, 10 adet Samsung S9 ve 80 adet Samsung J4 Plus olmak üzere toplam 100 adet cep telefonundan birini kazanma şanslarını yükseltecek.


- 6 milyon kullanıcı 1450 yayın


Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye’nin doğusundan batısına her bölgesinde yayıncılık sektörünün, özellikle dergi tirajlarını artıran Dergilik uygulamasının 2018’de aktif kullanıcı sayısı 6 milyona ulaştı.

Şu ana kadar telefon ve tabletine uygulamayı indirenler, bin 500 dergi ve gazeteye aynı anda ulaşma imkanı buluyor. Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik ile ilgili tüm gelişmelere sosyal medya hesaplarından ulaşmak da mümkün oluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:04
  1. Dergilik
  2. Turkcell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'ın kadim ilim yuvaları: Kuttab
    1. Mısır'ın kadim ilim yuvaları: Kuttab
    2. Van'da ilk kez bir hastaya "apendiks..
    3. Öğrenciler için seferber oldular
    4. Katar'dan Lübnan ekonomisine 500..
    5. AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı arttı
    6. Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları..
    7. Uganda yerli hibrit aracını test etti
    8. Sultanbeyli’de gençlere önem veriliyor
    9. Victor Moses'in Fenerbahçe'den çarpıcı..
    10. STK’lara ‘Türkiye Bahçesi’ sözü
    11. Sektör çalışanlarına özel proje
    12. İstanbullular dikkat! Bu durak 1,5 ay..
    13. Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En..
    14. "Hafter anayasa referandumu yapılmadan..
    15. Ülkeni seviyorsan hizmet edersin!
    16. Almanya'dan İran kararı! İptal edildi
    17. Ece Dağıstan kimdir?
    18. "İnternette fırsat eşitliği olmazsa..
    19. AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı..
    20. 2020'de uygulamayageçecek! Ders..
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!