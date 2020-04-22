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Aktüel

Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı

Tunceli’de dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

2020-04-22 16:14:17 -
Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı

Tunceli’de dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Mazgirt ilçesine bağlı Ağaçardı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzgün Karuç(38) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampolden dereye yuvarlandı. Yaralanan sürücünün, bacağı traktör altında kaldı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hazır bekletilen ambulansa alındı.


ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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