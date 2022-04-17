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Yerel Dereye düşen çocuk kurtarılamadı
Yerel

Dereye düşen çocuk kurtarılamadı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dereye düşen 7 yaşındaki Ömer Faruk Özcan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 15:32:00 -
Dereye düşen çocuk kurtarılamadı

Olay, Ergani ilçesi Bereketli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy imamının oğlu Ömer Faruk Özcan (7) bulunduğu alandan geçen dereye düştü. Suda boğularak hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni su yüzeyine çıkıncı çobanlar tarafından fark edildi.

112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Küçük çocuğun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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