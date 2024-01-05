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Yerel Derede korkunç manzara! Vatandaşlar fark etti
Yerel

Derede korkunç manzara! Vatandaşlar fark etti

Yeniakit Publisher
2024-01-05 20:54:00 - 2024-01-05 20:56:57

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Arabacıalanı Mahallesi'nde Çark Deresi'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ceset görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre sürüklendikten sonra Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki suya giren AFAD ekiplerince çıkarıldı.

İnceleme başlatıldı

Cesedin Turan Görgülü isimli kişiye ait olduğu belirlenirken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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