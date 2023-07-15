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Yerel Derede akıntıya kapılan şahısın cesedine ulaşıldı!
Yerel

Derede akıntıya kapılan şahısın cesedine ulaşıldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-15 10:06:00 -
Derede akıntıya kapılan şahısın cesedine ulaşıldı!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Özbağ ile Sabunlar köyleri mevkiindeki alana, dün arkadaşıyla pikniğe giden, serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Ercan Öztürk'ü (27), arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Öztürk'ün cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Karşıyaka Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan dere üzerindeki köprünün ayağında bulundu.

Ağaç parçalarına takılı kalan cenaze, Zonguldak Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özbağ ile Sabunlar köyleri mevkiindeki alana, dün arkadaşıyla pikniğe giden Ercan Öztürk, serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve SAK ile komando timi sevk edilmişti.

Yerli ve milli, toprak ve su altı görüntüleme cihazının da kullanıldığı arama çalışmalarına dün akşam saatlerinde ara verilmişti.
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