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Yerel Dere yatağındaki cesedin kimliği tespit edildi
Yerel

Dere yatağındaki cesedin kimliği tespit edildi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 07:05:00 -
Dere yatağındaki cesedin kimliği tespit edildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi yanındaki Kuruderede bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

Edinilen bilgiye göre; hayvanlarını otlatmak üzere yeşil alanlara çıkaran bir kişi, derede bir erkek cesedi ile karşılaştı. Durumu hemen güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedi bulduğu yeri günvelik çemberine aldı. Yapılan ilk incelemede cesedin iş kıyafetleri içinde 35-40 yaşlarında bir erkek olduğu tespit edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Muratlı Cumhuriyet Savcısı Tayyip Taşdelen de gelerek ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından ceset dereden çıkarılarak morga kaldırıldı. Derede bulunan kişinin Edirne Uzunköprü nüfusuna kayıtlı Davut Penbe olduğu tespit edildi.Penbe'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

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