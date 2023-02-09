Dere kenarına devrilen kamyondan 14 ceset çıktı
Meksika'da dere kenarında devrilmiş halde bulunan kamyonda 14 cesedin bulunduğu bildirildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, Nuevo Leon eyaletine bağlı Pesqueria kasabasında, dere kenarında devrilen bir kamyonda cesetler tespit edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ikisi kadın 14 kişiye ait ceset buldu.
Eyalet Savcılığı, lastikleri inmiş halde bulunan kamyonun araştırılması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ülkede son yıllarda meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda göçmen hayatını kaybetti, 9 Aralık 2021'de göçmenleri taşıyan tırın Chiapas otoyolunda devrilmesi sonucu 56 kişi yaşamını yitirmişti.