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Gündem Derbiyi IPTV’den izleyenler yandı! Emniyet tek tek tespit etti
Gündem

Derbiyi IPTV’den izleyenler yandı! Emniyet tek tek tespit etti

Yeniakit Publisher
2024-09-22 18:46:00 - 2024-09-22 18:49:14
Derbiyi IPTV’den izleyenler yandı! Emniyet tek tek tespit etti

Korsan yayıncılıkla mücadele kapsamında Emniyet’in başlattığı çalışmalar sonuç vermeye başladı. Özellikle spor, film ve dizi yayınlarını yasadışı yollarla izleyenlere karşı yürütülen operasyonlar, Siber Suçlar biriminin başarılı hamleleriyle hız kazandı. Siber Suçlar birimi, korsan yayınları izleyen kullanıcıların IP adreslerini tespit ederek, bu kişiler üzerinde incelemeler başlattı.

TFF ve BeinSports Korsan Yayıncılığa Karşı Savaş Açtı Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen IPTV korsan yayıncılığına karşı TFF, BeinSports ile iş birliği içinde yeni yazılımlar geliştirdi. Derbinin korsan olarak yayınlanamayacağını duyuran TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu girişimlerle korsan yayıncılığı bitirme kararlılığını vurguladı. Siber Suçlar Takipte Dün akşam gerçekleşen mücadelede, Emniyet’e bağlı Siber Suçlar birimi derbiyi kaçak olarak izleyenlerin IP adreslerini belirledi.

Bu izleyicilerin gerçek kimliklerinin tespiti için hazırlıkların savcılığa sunulacağı belirtiliyor. Savcılık Süreci Başlıyor Siber Suçlar birimi tarafından hazırlanan dosyaların savcılığa sunulmasının ardından, korsan yayın izleyenler ifadeye çağrılabilir. Savcılık tarafından dava açılmasına karar verilirse, IPTV izleyicileri ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu gelişmeler, spor dünyasında yankı uyandırırken, kaçak yayın izleyicilerine yönelik bu tür önlemlerin artarak devam edeceği sinyalleri veriliyor.

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