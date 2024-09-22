Derbiyi IPTV’den izleyenler yandı! Emniyet tek tek tespit etti

TFF ve BeinSports Korsan Yayıncılığa Karşı Savaş Açtı Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen IPTV korsan yayıncılığına karşı TFF, BeinSports ile iş birliği içinde yeni yazılımlar geliştirdi. Derbinin korsan olarak yayınlanamayacağını duyuran TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu girişimlerle korsan yayıncılığı bitirme kararlılığını vurguladı. Siber Suçlar Takipte Dün akşam gerçekleşen mücadelede, Emniyet’e bağlı Siber Suçlar birimi derbiyi kaçak olarak izleyenlerin IP adreslerini belirledi.

Bu izleyicilerin gerçek kimliklerinin tespiti için hazırlıkların savcılığa sunulacağı belirtiliyor. Savcılık Süreci Başlıyor Siber Suçlar birimi tarafından hazırlanan dosyaların savcılığa sunulmasının ardından, korsan yayın izleyenler ifadeye çağrılabilir. Savcılık tarafından dava açılmasına karar verilirse, IPTV izleyicileri ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu gelişmeler, spor dünyasında yankı uyandırırken, kaçak yayın izleyicilerine yönelik bu tür önlemlerin artarak devam edeceği sinyalleri veriliyor.