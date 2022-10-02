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Spor Derbiye saatler kaldı! İşte muhtemel 11'ler
Spor

Derbiye saatler kaldı! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. haftasında, bugün Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde...

Yeniakit Publisher
2022-10-02 09:52:00 -
Derbiye saatler kaldı! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İrfan Can, Arao, Crespo, Mert Hakan, Batshuayi, Valencia

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