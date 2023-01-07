Derbiye saatler kala, sürpriz hakem açıklaması!

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki ekip son hazırlıklarını tamamlarken, Sarı-Kırmızılı camianın Başkanı Dursun Özbek derbiye kısa bir süre kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e göre; Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligin iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray 18. hafta mücadelesinde Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek,

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, dev derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında da konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide görev alacak olan Halil Umut Meler’in en gözde ve formda hakemlerden biri olduğunu söyledi, "Bizim de Fenerbahçe’nin de defalarca maçını yönetti. Meler’in adaletine güveniyorum. Güzel bir maç yöneteceğine olan inancım tam" dedi. İşte Dursun Özbek'in sözleri...

"Biraz gerilim var ama güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Tabii iki güzide takım kapışacak. Şampiyonluğu çözmez bu derbi ama moral açısından büyük destek olur kazanan takıma."

"Kazanacağımızdan da eminim. Kazanmak için zaten Kadıköy’e gideceğiz. Takımın morali gayet yerinde. Lider olarak gidiyoruz inşallah lider olarak da döneceğiz."

"Antrenmanı da izledim. Takımın form durumu son derece iyi. Icardi de iyiydi. Bu sefer önemli bir eksiğimiz olmadan çıkacağız. Moraller ve keyifler yerinde. Takımıma güveniyorum."

"Özel prim konusunu genelde maç günü tespit ediyoruz. Kazanalım gerekeni yaparız."

"Son dönemdeki tartışmalar ne yazık ki hakemlik müessesini yıprattı. Halil Umut Meler en gözde ve formda hakemlerimizden bir tanesi. UEFA’nın çok önem verdiği bir hakem. Bizim de Fenerbahçe’nin de defalarca maçını yönetti. Halil Umut Meler’in adaletine güveniyorum. Son yönettiği maçları da izledim. Güzel bir maç yöneteceğine olan inancım tam."

"TFF ziyaretimizde son gelişmeleri masaya yatırmak üzere bir görüş alışverişinde bulunduk. Yaşanan gelişmelerin Türk Futbolu için artık zararlı hale geldiği konusu ele alındı."