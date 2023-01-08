Derbiye saatler kala flaş gelişme! İlk 11'de yok...

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ile Süper Lig'de 18'nci hafta liderinin adı da belli olacak. 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 35 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aralarındaki 396'ncı mücadelelerine çıkacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rekabetlerine bir çentik daha atacak. Kadıköy'de Galatasaray karşısında 195 karşılaşmadan 95 kez galibiyet elde eden Fenerbahçe, 57 beraberlik ve 43 kez de mağlubiyet yaşadı. Dev maça saatler kala iki takımın muhtemel 11'lerinde sürprizler var. Peki, milyonlarca futbolseverin gözünün ekran başında olacağı Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman ve derbi saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe Galatasaray derbi mücadelesi, futbol otoritelerinin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Bu sezon şampiyonluğun en büyük iki adayını karşı karşıya getirecek olan mücadele, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve tüm detaylar

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray derbi mücadelesi, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Süper Lig’in zirve yarışında olan iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesi ev sahibi Fenerbahçe’nin en büyük kozu Kadıköy olacak.

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da evinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla ikinci sırada bulunuyor.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK, VAR'DA ALPER ULUSOY OLACAK

Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak.

Maçın 4. hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik edecek.

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında üst üste 3 galibiyet ve fazlasını en son 2005-2008 yılları arasında aldı. Söz konusu dönemde sarı-lacivertliler rakibi karşısında 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de de 2-0’lık sonuçla 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu sezon evinde oynadığı 9 Süper Lig maçının 7'sini kazanan Fenerbahçe, 9 müsabakada 22 puan topladı. Sarı-lacivertliler iç sahada en fazla puan toplayan konumunda yer alıyor. Ev sahibi ekibin aldığı 7 galibiyetin 6’sı üst üste olurken, rakip filelere 26 gol atmayı başardı. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı 5 maçta da mağlup olmazken, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

2000’li yılların başından itibaren ezeli rakibi Galatasaray’a karşı sahasında büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe, son 20 yılda yaşadığı 2 mağlubiyeti 2020 ve 2021 yıllarında aldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, benzer bir seriyi de Beşiktaş’a karşı sağladı. Siyah-beyazlılar 2 sezon önce 3 puan sevinci yaşadığı Kadıköy’de 15 yıl galibiyet hasreti çekti. Fenerbahçe, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 22 galibiyet alırken, 13 müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 2’si Galatasaray’a 3’ü de Beşiktaş’a olmak üzere 5 kez kaybetti.

2 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

TEK EKSİK PEDRO

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray karşısında kalesi ve savunması klasikleşen şekilde çıkacak olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus orta sahada Arao, Crespo(Zajc) ve İrfan Can'ı kullanması bekleniyor. İleri üçlüyü Rossi, King ve Batshuayi'den kuracak Jesus, King'î solda, Rossi'yi sağda, Batshuayi ile en uçta görevlendirecek.

Galatasaray'ın 11'inde daha fazla sürpriz bekleniyor. Son antrenmenda Gomis ve Icardi'yi yedek takımda oynatan Okan Buruk'un ileri uçta Mertens'e görev verebilir. Sol bekte Dubois'yı kullanmayı düşünen Buruk, orta alanda Torreira ve Oliveira'nın yanında Berkan'a görev verecek. Rashica ve Kerem ise kanatlarda oynayacak.