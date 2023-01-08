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Spor Derbiye gölge düştü! Taraftarlar birbirine girdi
Spor

Derbiye gölge düştü! Taraftarlar birbirine girdi

Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan derbiden sonra Manisa'da taraftarlar birbirine girdi. İki taraftar grubu arasındaki kavgayı emniyet ayırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 23:16:00 - 2023-01-08 23:18:19
Derbiye gölge düştü! Taraftarlar birbirine girdi

 Yeniakit.com.tr 

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde derbiye gölge düşüren olaylar yaşandı.

Sarı kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan mücadele sonrasında bir grup Galatasaray taraftarı, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda meşaleler yakarak yolu trafiğe kapattı.

Kavgayı Emniyet ayırdı!

Galibiyet kutlayan taraftarlar Fenrbahçeli grupla karşılaştı.

İki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Emniyet güçlerinin müdahalesi ile kavga sona ererken, taraftar gruplarının caddeyi terk etmesi sağlandı.

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