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Spor Derbiye gölge düştü! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi
Spor

Derbiye gölge düştü! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2023-06-04 20:31:00 -
Derbiye gölge düştü! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında saha karıştı. Nelsson'un Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası iki takımın futbolcuları ve kulübeleri arasında gergin anlar yaşandı.

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 36. dakikasında iki takımın futbolcuları ve kulübeleri arasında tansiyon yükseldi.

Valencia'nın yerde kalmasıyla saha karıştı

Enner Valencia taç çizgisinde topla ilerlediği sırada Nelsson araya girdi ve topu taca attı. Bölgesine geri dönen Nelsson, Valencia'ya bir temasta bulundu. Valencia'nın yerde kalmasıyla saha karıştı.

Kenarda olaylar çıktı

Fenerbahçe kulübesi ayaklanıp Nelsson'un üstüne yürüdü. Galatasaray kulübesi ve sahadaki futbolcular da olay yerine geldi. İki takım arasında tartışma çıktı. Hakem Abdülkadir Bitigen, Fenerbahçe yedek kulübesindeki İsmail Yüksek'e sarı kart gösterdi.

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