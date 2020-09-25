Derbide kartlar havada uçuşuyor

27 Eylül Pazar günü Süper Lig'in üçüncü haftasında karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son derbide gösterilen sarı ve kırmızı kartların sayısı dikkat çekiyor.

42 Süper Lig takımından ikisi, 7'si Türkiye Kupası, 3 Dostluk Kupası TFF Süper Kupası ve son 53 randevuları olmak üzere hakem 42 si kırmızı olmak üzere toplam 309 sarı kart gösterdi.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ve Younes Belhanda'da 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Öte yandan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de kırmızı kart gören oyuncular Diego Lugano 3, Volkan Demirel ve Bruno Alves 2, Hasan Ali Kaldirim, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Senturk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç birer kırmızı kart gördüler.

İki takım arasında oynanan son maçta oyunculara 2 kırmızı ve 10 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta hakem Halil Umut Meler, iki takımın her birinden birer futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Galatasaray'dan Belhanda'yı ve Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kırmızı kartla cezalandıran Halil Umut Meler, derbide 10 oyuncuya sarı kart gösterdi. Galatasaray'da Ryan Donk, Mariano Filho, Henry Onyekuru, Jean Michael Seri ve Radamel Falcao, Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar ve Mauricio Isla ise sarı kart gördü.