Derbide gözler kalecilerde

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nun sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonundan beri görev alan Altay ile 2020-2021 sezonundan itibaren siyah-beyazlıların 1. kalecisi konumuna gelen Ersin'in derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Performansları tartışılıyor

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin ile Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay, performanslarıyla tartışılıyor.

Siyah-beyazlılarda sezona kötü bir başlangıç yapan Ersin'in kalesine gelen topların neredeyse tamamının gole dönüşmesi, büyük tepki çekti. Genç kalecinin kötü performansı, sözleşme nedeniyle kafasının karışık olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay ise milli takım performansıyla tepki topladı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon birkaç kez hatalı gol yiyen Altay, milli takımda ise performansıyla eleştirildi.

Altay 6 maçta 6 gol yedi

Bu sezon ligde Fenerbahçe'nin oynadığı 6 maçta da kalede yer alan Altay Bayındır, toplam 6 kez rakiplerin gol sevinci yaşamasını engelleyemedi.

Sarı-lacivertli file bekçisi, ligin ilk haftasında Ümraniyespor'dan 3, 3. haftada Adana Demirspor'dan 2 ve 4. haftada Konyaspor'dan 1 gol yedi.

Altay, Fenerbahçe'nin oynadığı diğer 3 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kaleci, Kasımpaşa, Kayserispor ve Alanyaspor'a karşı görevini eksiksiz yaptı.

Ersin, sezona kötü başladı

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

21 yaşındaki kaleci, takımının ligde oynadığı 7 maçın 5'inde görev yaparken, performansıyla olumsuz eleştirildi. Söz konusu 5 karşılaşmada kalesinde 7 gol gören Ersin, oynadığı sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

Altay'ın gol yemediği Beşiktaş derbisi yok

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş'a karşı 6. derbisini oynayacak.

Siyah-beyazlı takıma karşı bugüne dek oynadığı 5 karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Altay, Beşiktaş'tan toplam 9 gol yedi.

Altay, Beşiktaş'a karşı oynadığı 5 maçta bir kez 4, bir kez 2 ve 3 kez bir gole engel olamadı.