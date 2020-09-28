Derbide gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi.

Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen sezonun ilk derbisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Karşılaşmada organize ve tehlikeli gol pozisyonuna girmekte zorlanan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere gol atamadı.

Fenerbahçe'ye gol şansı vermeyen Galatasaray, derbiden gol sesi çıkmadan 1 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan ve haftaya lider olarak giren sarı-kırmızılı ekip, ilk kez puan kaybederek liderliği Fatih Karagümrük'e devretti.

Galatasaray, bu sezon 5. resmi maçında ilk kez rakibini yenemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenen, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Azerbaycan'ın Neftçi ve Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi.

Galatasaray, bu sezon resmi maçlarında 10 gol atıp 2 gol yedi ve aynı zamanda ilk kez resmi bir maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı galibiyet yapamama sayısı 6 maça çıktı.

Sarı-lacivertli oyuncuları son olarak 2014-2015 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'nda mağlup eden Sarı-Kırmızılı Takımlar, sonraki 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu müsabakada rakibi karşısında galip gelemedi ve sayının 6 maça çıkmasına engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip aleyhine olası kural hatası son anda engellendi.

Maçın 70. dakikasında Galatasaray 3 oyuncu değişikliği yaptı. Ryan Babel, Sofiane Feghouli'nin, Oghenekaro Etebo'nun Arda Turan'ın ve Mbaye Diagne'nin Radamel Falcao'nun yerini aldı. Ancak Falcao, değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmaması nedeniyle oyundan ayrılmak zorunda kaldığını fark etmeden sahada kaldı. O sırada Diagne de oyuna dahil edildiğinde ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.

Bu arada Galatasaray oyuncuları maça başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kaldırıldı ve Falcao kenara geldi.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin arka arkaya top kayıpları teknik direktör Fatih Terim'in kızmasına neden oldu.

Maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılı ekip arka arkaya hızlı ataklar geliştirdi ve top sağ kanattan Feghouli'ye geldi tecrübeli futbolcunun ortası bozuk olmasının ardından ve topu iyi değerlendiremediğinden Sahanın kenarına kadar çıkan Terim oyuncuya tepkisini gösterdi.

Fatih Terim, 70. dakikada Feghouli'yi oyundan çıkardı ve yerine Ryan Babel'i sürdü.

Maçta hakem Ali Palabıyık 11 kez sarı kart gösterdi.

Hakem Palabıyık, Galatasaray'dan Christian Luyindama, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Radamel Falcao ve Oghenekaro Etebo'ya sarı kart gösterdi.

Tecrübeli hakem Gökhan Gönül, Konuk takım Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Luiz Gustavo'ya sarı kartla uyarıda bulundu.

Maçta stadın dışından atılan yanıcı madde maç sırasında sahaya geldi.

Maçın 7. dakikasında, Galatasaray'ın korner kullandığı maçta stadın dışından çıkan işaret fişeklerinden biri Fenerbahçe ceza sahası yakınına indi.