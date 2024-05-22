Derbi zaferi sonrası yeniden doğuş! Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda yenerek derbi zaferi elde etti. Bu zafer sonrasında sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili düşüncelerini değiştirdi. Başkan Ali Koç, takımın gösterdiği karakterden etkilenerek gelecek sezon da Kartal ile devam etme düşüncesine sıcak bakmaya başladı. Şampiyon olmaları durumunda ise

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yola kesin olarak devam edeceği belirtiliyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda yenen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

DERBİ ZAFERİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Derbi öncesinde yabancı teknik adamlarla görüşen sarı-lacivertliler, derbi zaferi sonrasında İsmail Kartal hakkındaki düşüncelerini değiştirdi. İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesine kadar gelecek sezon Fenerbahçe'nin planlarında yer almıyordu.

ŞAMPİYON OLURSA KESİN KALACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi zaferi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili fikrini değiştirdiği öğrenildi. Başkanın, derbide takımın ortaya koyduğu karakterden çok etkilendiği öğrenildi. Ali Koç'un gelecek sezon da İsmail Kartal ile devam etme düşüncesine artık daha sıcak baktığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in şampiyon olması durumunda ise İsmail Kartal ile yola kesin olarak devam edilecek.