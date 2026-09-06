Derbi yenilgisi sonrası Talisca fena laf soktu!

Fenerbahçe'den gönderilen Anderson Talisca, Beşiktaş derbisinin ardından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca, Beşiktaş derbisinin ardından bir paylaşım yaptı.

Brezilyalı yıldız kendisini zorla gönderen sarı-lacivertli yönetime gönderme yaptı.

"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"

Talisca, "Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar" dedi.