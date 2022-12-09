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Spor Derbi tarihleri belli oldu
Spor

Derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 15, 16, 17 ve 18. hafta maçlarının takvimini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 20:16:00 -
Derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 15, 16, 17 ve 18. hafta maçlarının takvimini açıkladı ve derbi tarihleri belli oldu.

TFF, Süper Lig'de 15,16, 17, 18 hafta maçlarının programını açıkladı.

Açıklanan programa göre Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 15. hafta maçı 24 Aralık'ta saat 19.00'da oynanacak.

18. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması ise 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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