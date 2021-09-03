Derbi tarihleri 2021 2022 sezonu | Derbi maçları ne zaman 2021 2022 hangi hafta derbi maçları var?

Derbi ne zaman? Derbi maç tarihleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig 2021 2022 sezonu başlamasıyla birlikte derbi haftaları da sorgulanır oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de 13 haftalık programı açıkladı. Süper Lig 13 hafta fikstür ile de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maç tarihleri de belli olmuş oldu. Peki derbi maçları ne zaman 2021 2022 hangi hafta derbi maçları var? İşte derbi tarihleri 2021-2022 maç fikstürü.