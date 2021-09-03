Derbi tarihleri 2021 2022 sezonu | Derbi maçları ne zaman 2021 2022 hangi hafta derbi maçları var?
Derbi ne zaman? Derbi maç tarihleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig 2021 2022 sezonu başlamasıyla birlikte derbi haftaları da sorgulanır oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de 13 haftalık programı açıkladı. Süper Lig 13 hafta fikstür ile de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maç tarihleri de belli olmuş oldu. Peki derbi maçları ne zaman 2021 2022 hangi hafta derbi maçları var? İşte derbi tarihleri 2021-2022 maç fikstürü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonuna ilişkin Süper Lig'de 13 haftalık programını duyurdu. Sezonun ilk yarısında oynanacak derbi maçların da böylelikle belli olmuş oldu. Peki derbi maçları ne zaman? Derbi maçları hangi hafta başlıyor?
Derbi maçları ne zaman hangi hafta 2021 2022?
Süper Lig'in 4 ile 16'ncı haftası arasında oynanacak karşılaşmaların tarihleri TFF tarafından duyuruldu.
Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman?
Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor-Galatasaray maçı sat kaçta? Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman 2021 2022
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı derbisi ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı kaçıncı hafta?Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman?
Beşiktaş - Galatasaray derbisi maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbisi kaçıncı hafta oynanacak? Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman?
Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı sat kaçta? Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig 4. hafta maçları
Bu hafta hangi maçlar var 11-13 Eylül 2021
11 Eylül Cumartesi
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
12 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)