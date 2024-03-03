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Spor Derbi sonrası ortalık karıştı! Beşiktaş Başkanı fırçayı bastı
Spor

Derbi sonrası ortalık karıştı! Beşiktaş Başkanı fırçayı bastı

Yeniakit Publisher
2024-03-03 23:41:00 -
Derbi sonrası ortalık karıştı! Beşiktaş Başkanı fırçayı bastı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Galatasaray derbi galibiyeti sonrası yapılan bir paylaşıma sert tepki gösterdiği ve sarı-kırmızılı yöneticilere bağırdığı iddia ediliyor.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası protokol tribününde yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından atılan, sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli, protokol tribününde gerilime yol açtı.

Sports Digitale'in haberine göre, bu paylaşımı gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere yönelerek "Paylaşımınızı kabul etmiyoruz. Gereğini yapmazsanız ağır bedel ödersiniz" şeklinde sert bir tepki verdiği ifade ediliyor. Haberde, Arat'ın sesinin yükseldiği ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün orada özür dilediği aktarılıyor.

Ayrıca, Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin, "Başkan Hasan Arat beni aradı ve haberi doğruladı" şeklinde bir açıklama yaptığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, derbi sonrası yaşanan gergin atmosferi daha da karmaşık hale getiriyor.

Beşiktaş taraftarları protesto etti! Galatasaray derbisinde gerginlik... Vincent Aboubakar şoka girdi!
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