Derbi öncesi Galatasaray'da flaş gelişme!

Ara transfer dönemine hızlı girmeyi planlayan Galatasaray, Patrick van Aanholt ile yollarını ayırıp yerine Matias Vina'yı getirmeyi planlıyor. Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Okan Buruk sol beke deneyimli oyuncuyu getirmek istiyor. Oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı öğrenildi.

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte iddialar da peş peşe gelmeye başladı. Savunmanın solunda düzenli görev alabilecek bir oyuncu arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak takviyeyi listenin ilk sırasına ekledi. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Patrick van Aanholt ile yollar ayrılacak ve Hollandalı oyuncunun yerine Uruguaylı sol bek Matias Vina getirilecek.

Serie A'da Roma forması giyen 25 yaşındaki sol bekin Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı kaydedilirken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da oyuncuya forma şansı vermemesi nedeniyle Sarı- kırmızılıların şansının arttığı söyleniyor. Galatasaray'ın bu transferi devre arasında bitirme olasılığının çok yüksek olduğu aktarıldı.

Roma formasıyla toplam 44 maça çıkan deneyimli oyuncu gol sayısına ulaşamazken sadece 2 asist yaptı.