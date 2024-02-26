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Spor Derbi öncesi flaş Icardi kararı! PFDK cezayı açıkladı: Icardi Antalya'ya karşı yok, derbide sahada...
Spor

Derbi öncesi flaş Icardi kararı! PFDK cezayı açıkladı: Icardi Antalya'ya karşı yok, derbide sahada...

Yeniakit Publisher
2024-02-26 13:00:00 -
Derbi öncesi flaş Icardi kararı! PFDK cezayı açıkladı: Icardi Antalya'ya karşı yok, derbide sahada...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, MKE Ankaragücü ile oynanan Süper Lig maçında rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirildi.

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