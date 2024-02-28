Derbi öncesi Beşiktaş'ta Aboubakar krizi!
Uzun süren kadro dışı serüveni sonrası takıma dönen Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın bir türlü istediği olmuyor. Galatasaray maçına moralsiz hazırlanan Aboubakar'la özel bir görüşme yapılacağı kaydedildi.
Bir dönem kadro dışı kalan, sonra takımdan gönderileceği konuşulan Vincent Aboubakar, ligdeki Konyaspor maçıyla sonunda formasına kavuşmuştu. Yavaş yavaş yeniden takıma ısınan Kamerunlu forvet, İstanbulspor karşısında da 13 dakika şans buldu.
32 yaşındaki golcü, teknik ekipten İstanbulspor maçı öncesinde ilk 11 talebinde bulunmuştu. Ancak bu isteği yerine getirilmedi.
Duruma bir hayli üzülüp tepki veren yıldız oyuncunun Galatasaray derbisine moralsiz hazırlanması dikkat çekiyor. İdmanlarda eski enerjisinden uzak olan yıldız oyuncu ile yöneticiler Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba’nın özel görüşme yapacakları kaydedildi.
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