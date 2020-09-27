Derbi maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 0-0 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinde kazanmayı çok istemelerine rağmen galibiyet alamadıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon derbiye kadar oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını hatırlatan Fatih Terim, "Oyun istikrarı 4 maç artarak gitti. Beşinci maç hem oyun istikrarı hem oyuncunun performans istikrarı maalesef aynı olmadı. Derbi öncesi beklenen futbol coşkusu maçta pek yoktu." dedi.

Orta sahada geçen sezon forma giyen Jean Michael Seri gibi bir futbolcuları olmadığını aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Öne çıkışlarda Seri gibi regista rolü profile sahip bir oyuncumuz yok. Baskı yememize rağmen çıktık. Zaman zaman sıkıntılar yaşadık ama isteğimizden vazgeçmedik. Luyindama geldikten sonra geçiş savunmasında çok daha kabiliyetli hale geldik. Fenerbahçe'yi herhangi bir pozisyona sokmayarak cevap verdik. Oyunumuzdaki en büyük tehlike geçiş savunması zaafımızdı. Bu sene onu hallettik. Bugün top kaptırdıktan sonra kontra presi çok fazla yapamadık. Buna rağmen 5 veya daha üstü gol pozisyonumuz var." diye konuştu.

Terim, maçta 5 gol pozisyonuna girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirterek, "Herhangi birini gol yapsak öne geçmenin moraliyle oyunu daha da domine edebilirdik ama olmadı. Yüzde 100 de pozisyon vermedik. Rakibimizin birçok önemli hücum oyuncusu var. Kazanmak en büyük isteğimizdi ama olmadı. Bazen de olmuyor. Bugün tadı ve keyfi getirecek olan goldü. Gol bizi yükseltebilir, coşkuyla eski oyunumuza döndürebilirdi. Buna rağmen iyi mücadele oldu. Her 3-4 günde bir maç oynamak çok kolay olmuyor. Kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı." ifadelerini kullandı.





- "Herhangi bir dakikada tedbir ve defansif anlayış düşünmedim"





Fatih Terim, gol pozisyonuna girmelerinin önemine değinerek, Fenerbahçe'ye karşı herhangi bir defansif anlayış düşünmediğini söyledi.

Gol pozisyonu üretmenin önemli olduğunu vurgulayan Terim, "Hangi maç olursa olsun gol pozisyonuna girmek çok önemli. Mühim olan üretmek. O üretim sonucunda muhakkak golü veya golleri bulursunuz. Bu sezonki maçlar içinde golsüz oynadığımız tek maç. Güçlü bir rakip karşısında gol pozisyonu bulmak önemliydi, gol yapamadık. Bütün ayakları da denedim. Rakiple ilgili herhangi bir dakikada tedbir ve defansif anlayış düşünmedim. Bugün arkadaşlarımız vurdu ama olmadı. Girdiğimiz net pozisyonlar dışında çabuk ve doğru geldiğimiz ama buluşturamadığımız ya da yanlış seçim yaparak heba ettiğimiz pozisyonlar vardı. Onlar da gol pozisyonu olmaya aday çok önemli ataklardı. Daha dikkatli olacağız, daha çok çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.