  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Derbi maçın ardından
Spor

Derbi maçın ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "İyi mücadele ettik, maalesef son vuruşlarda biraz eksik kaldık" - "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 21:47:15 -
Derbi maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında iyi bir futbol oynadıklarını ama gol yollarında sonunu getiremediklerini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 sonuçlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Bulut, 90 dakika göze hoş gelen bir futbol sergilediklerini belirtti.

Futbolcularını gösterdikleri performanstan ötürü tebrik eden Bulut, "İyi mücadele ettik, maalesef son vuruşlarda biraz eksik kaldık. Son vuruşlara daha konsantre olsaydık 1-2 pozisyonu gole çevirebilirdik. Rakibimizin de pozisyonları vardı. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray karşısında ilk 11'de 7 yeni futbolcuya şans tanıdıklarını vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Yeni oyuncularımız sahaya daha iyi bir görüntü yansıttı. Önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük ile oynayacağız, sonra milli ara var. Milli aradan sonra daha iyi seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Şu an hücumda ve kanatlarda biraz arayış içerisindeyiz. Kimi birlikte sahaya süreceğiz, uğraşıyoruz, araştırıyoruz. Bugün sahada güzel bir görüntü vardı. Sadece son vuruşlarda biraz eksik kaldık."

Sergilediği performanstan ötürü Ozan Tufan'ı tebrik eden Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ozan'ı tebrik ediyorum, bugün çok iyi bir maç oynadı. Bugünkü hedefimiz rakibin sol tarafını kapatıp sağ stopere topu yönlendirmekti. Ozan'ın da ona baskı yapmasını istemiştik, o da bunu çok iyi yaptı. Birkaç gol pozisyonuna da girdi. Şutu da vardı ama olmadı. Atsaydı öne geçecektik. Futbolda sadece 1 futbolcuyla gol atılmıyor. 11'i ile gol atılıyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda bu takım birbirine daha iyi uyum sağladığında goller gelecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ın saldırısının ardından Kadir Mısıroğlu’nun sözleri akıllara geldi! “Bu yüzden vuruyorlar”
Gündem

Ermenistan’ın saldırısının ardından Kadir Mısıroğlu’nun sözleri akıllara geldi! “Bu yüzden vuruyorlar”

Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırısının ardından, üstad Kadir Mısıroğlu’nun Süleyman Demirel dönemindeki..
Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...
Dünya

Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahale olmasının engellenmesi için uluslararası toplumu her türlü ..
Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber
Yerel

Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber

İstanbul, Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Rıfat Babayiğit, bir gözünün görme yetisini kaybettiğini açıkladı...
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı