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Aktüel

Dera kentinde 9 rejim askeri öldürüldü

Suriye’nin Dera kentinde Esad rejimine bağlı 9 asker, silahlı bir grup tarafından kaçırılarak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:51:12 -
Dera kentinde 9 rejim askeri öldürüldü

Suriye’nin Dera kentinde Esad rejimine bağlı 9 asker, silahlı bir grup tarafından kaçırılarak öldürüldü.


Suriye’nin Dera kentinde ismi henüz bilinmeyen silahlı bir grup, Al-Mazyreeb bölgesinde bir karakolu basarak Esad rejimine bağlı 9 askeri kaçırarak öldürdü. Esad’a bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dera Polis Komutanlığının 9 üyesinin, bir terörist grup tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Öldürülen askerlerin cenazelerinin Dara’daki ulusal hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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