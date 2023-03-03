DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel’den zam açıklaması

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 69 hizmet lokasyonuyla yaklaşık 2 milyon müşteriye elektrik perakende satış hizmeti sunan DEPSAŞ Enerji, yaşanan depremin ardından kendi bölgesindeki elektrik tedarik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda DEPSAŞ Enerji Genel Müdürlüğü, elektrik tedarik bölgesinde olan ve depremden etkilenen Şanlıurfa ile Diyarbakır illerindeki faturalandırma süreçlerine dair son gelişmeleri aktardı.

Herhangi bir zam uygulanmadı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, elektrik faturalarının bölgelerinde 25-35 günde bir okunduğunu ve deprem felaketiyle birlikte bu sürenin 45-50 günlere uzadığını ifade ederek hiçbir abonelerine ekstra bir ödeme çıkmadığını belirtti. Karagüzel, “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince faturalandırma yapmaktayız. Bu kapsamda faturalar olağan koşullarda 25-35 günde bir okunuyor ancak depremin ardından faturalandırma 45-50 güne uzadı. Abonelerimizin kullanım gün sayısına bağlı tüketiminin artmasından ötürü faturalarında artış yaşansa da, ‘ulusal tarife’ uygulandı. Dolayısıyla herhangi bir zamlı tarife uygulanması söz konusu olmadı. Biz her aşamada abonelerimizin yanındayız. Tüketim gün sayısı ne olursa olsun günlük 8 Kwh ve altındaki tüketimler, daha önceden de olduğu gibi 1. kademeden yani indirimli tarifeden hesaplanıyor, günlük 8 Kwh üzerindeki tüketimler ise 2. kademeden faturalandırılıyor. Faturaların doğruluğunu ise isteyen herkes, EPDK’nın internet sayfasında “Fatura Hesaplama Modülü” üzerinden tüketilen enerji miktarlarını Kwh cinsinden girerek kontrolleri yapabilir” dedi. Depremden etkilenen yapılara da değinen Karagüzel, “Deprem nedeniyle yıkılan ve ağır hasar gören yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden gelen bilgileri günlük olarak sisteme işliyoruz ve herhangi bir güncel okuma yapmıyoruz. Ayrıca Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizdeki abonelerden Müşteri Memnuniyet Merkezi’ne gelen faturalandırma talepleri de hassasiyetle irdeleniyor” şeklinde konuştu.

“Kendi bölgemiz dışındaki deprem illerinde de şebekelere destek verdik”

11 ilimizi etkileyen depremin ardından felakete uğrayan bütün bölge vatandaşlarının yanında olduklarının da altını çizen Karagüzel, “Depremin hemen ardından, bağlı bulunduğumuz Eksim Holding bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerimiz ile bölgemizde yer alan Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde hasar gören şebekelerdeki kesinti sorunu hızlı bir şekilde çözüldü. İlk günlerde hizmet binalarımız bölgedeki insanların barınma-beslenme ihtiyaçları için halkımızın hizmetine açıldı. Ayrıca görevli olduğumuz bölge dışındaki yerlere de elektrik bakım onarım desteği sağlandı. Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinin elektrik dağıtım şirketlerine de şebekelerinin tekrar aktif olması amacıyla destek verildi. Bu bölgelerde ilk anlarda yemek, kumanya ve acil ihtiyaç malzemeleri hızlı bir şekilde ulaştırılarak, kurulan çadırların elektrik enerjisi altyapılarının oluşmasında da rol oynandı. Yaşadığımız bu büyük afet sonrası her zaman teyakkuz halindeydik ve yardıma, desteğe hep açık olduk” ifadelerini kullandı.