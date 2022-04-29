Depresyon, tansiyon, sivilce izine iyi geliyor! Gençleştiren şifalı otlar

Cilt zamanla yavaş yavaş bozulur.. Dahası, yaş aldıkça cildi diri tutan bazı maddelerin üretim hızı yavaşlama eğilimindedir. Bunun için çok yaşlanmaya gerek yok. Bazen 30 yaşında da deride geriye doğru gidiş başlayabilir. Cildin genç ve gergin görünmesini sağlayan birçok doğal faktör var. Tabiat ana, cildinizin doğal yenilenme döngüsünü hızlandırmada oldukça yetenekli! Daha pırıltılı, gergin, daha sağlıklı bir ten için ona kulak vermek yeterli. Tam işlevli cilt hücrelerine sahip olmak için bazı şifalı bitkilerin özelliklerine dikkat etmelisiniz.

Gençleştiren şifa deposu 7 ot!

1. GİNGKO

En eski ağaç türlerinden biri olan gingko, aynı zamanda en eski homeopatik bitkilerden biridir ve Çin tıbbının en önemli bitkilerinden biridir.

NASIL GENÇLEŞTİRİYOR?

• Ginkgo, güçlü antioksidan etkileriyle bilinen bileşikler olan yüksek seviyelerde flavonoidler ve terpenoidler içerir.

• Yıllarca süren araştırmalar, ginkgo özütünün çeşitli hastalık durumlarında hücrelerde iltihaplanmayı azaltabildiğini gösteriyor.

Ginkgo, vücuttaki kan dolaşımını ve organlara giden kan akışını artırır.

• Ginkgo, zihinsel performansı artırır.

• Depresyonu azaltır ve mutluluk verir.

NASIL KULLANILIR?

Yaprakları kapsül, tablet ve özler oluşturmak için kullanılır ve kurutulduğunda çay olarak tüketilebilir.

2. KETEN TOHUMU

Keten tohumu, dünyanın en eski mahsullerinden biridir. Binlerce yıldır hasat edilen keten tohumu, bugün antioksidan aktivitesi ve antienflamatuar faydaları nedeniyle övülmektedir.

Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri için nadir bitki bazlı kaynaktan biridir. Diğer kaynaklar arasında chia tohumları, ceviz ve soya fasulyesi bulunur. Sadece bir porsiyon, birkaç önemli vitamin ve mineral ile birlikte iyi miktarda protein, lif ve omega-3 yağ asitleri sağlar.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

• Keten tohumu, kalp sağlığı için sayısız fayda sağlayabilecek bir tür omega-3 yağ asidi olan ALA açısından zengindir.

• Keten tohumu, kanser büyümesini azaltmaya yardımcı olabilecek lignanlar adı verilen besinleri içerir.

• Obezite ve kilo sorunları için idealdir. Her küçücük tohumun içine çok fazla lif sığdıran keten tohumu, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmeye ve sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

• Keten tohumu, çözünür lif içeriği nedeniyle kan şekerini düşürebilir. Bu nedenle, kilo sorunlarına ve tip 2 diyabetiniz varsa diyetinize faydalı bir katkıdır.

• Keten tohumu, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir ve bu da kilo yönetimini destekleyebilir.

NASIL KULLANILIR?

Keten tohumu doğrudan tüketilebilir. Keten tohumu yağı kullanılabilir.

3. ÇAY AĞACI

Yağ, Avustralya'da, özellikle cilt rahatsızlıkları için neredeyse 100 yıldır iyileştirici bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Avustralya'ya özgü olan çay ağacı, hafif akne, atlet ayağı, küçük yaralar, kepek, böcek ısırıkları ve diğer iltihaplı cilt rahatsızlıkları gibi cilt rahatsızlıkları için uzun süredir faydalı olduğu düşünülen bir yağ üretir.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

• Çay ağacı yağının yaralar ve topikal enfeksiyonlar üzerindeki antimikrobiyal etkileri vardır. Cilt problemlerini giderir.

• Yaşlandıkça yavaşlayan yara iyileşmesini hızlandırır. Çay ağacı yağı kesik ve sıyrıklarda enfeksiyonu önlemenin yanı sıra yara iyileşmesini de teşvik edebilir.

• Çay ağacı yağının etkinliği, bir dizi maya ve mantarı öldürme yeteneği vardır. Tırnak mantarı sorunlarını çözer.

• Ayrıca çay ağacı yağı içeren bir gargara, iltihaplı bir diş eti rahatsızlığı olan kronik diş eti iltihabı olanlar için faydalı olabilir.

• Çay ağacı yağının antibakteriyel etkileri, terlemeyle ilgili koltuk altı kokusunu kontrol etmeye yardımcı olabilir.

• Doğal bir el dezenfektanı olarak ağaç yağı kullanmak, soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıklardan sorumlu bir dizi mikropun öldürülmesine yardımcı olabilir.

NASIL KULLANILIR?

İdeal şekilde çıkarılmış saf çay ağacı yağı doğrudan sorunlu bölgeye sürülebilir.

4. ÇUHA ÇİÇEĞİ

Çuha çiçeği çiçekleri, güneş batmaya başladığında açtıklarından ay çiçeği olarak da adlandırılır. İnsanlar genellikle limon gibi koktuklarını söylerler.

İyileştirici faydaları, gama-linolenik asit (GLA) içeriğinden kaynaklanabilir. GLA, bir omega-6 yağ asididir.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

• Canlı sarı çuha çiçeği, cildiniz PMS semptomlarını ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını hafiflettiği düşünülen bir yağ üretir.

• Hücrelerin yenilenmesini cildin güzelleşmesini sağlar.

• Çuha çiçeği yağının anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu da ciltteki sorunların azaltılmasında, sivilcelerin ve pürüzlerin giderilmesinde etkilidir.

• Cilt iltihabını ve lezyonlara neden olan cilt hücrelerinin sayısını azaltır.

• Sivilce izlerini azaltmaya yardımcı olur.

NASIL KULLANILIR?

Çuha çiçeği özleri takviye olarak alınabilir, bununla birlikte cildi yenileme özelliğine sahip olan çuha çiçeği özlerini cildinize doğrudan sürerek uygulayabilirsiniz.

5. EKİNEZYA

Ekinezya, süsleyen bahçelerde gördüğünüz güzel, mor koni çiçeklerinden çok daha fazlasıdır. Bu çiçekler yüzyıllardır çay, meyve suyu ve özler şeklinde ilaç olarak kullanılmıştır.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

• Ekinezya, vücudunuzu oksidatif strese karşı savunmaya yardımcı olabilecek flavonoidler, kikorik asit ve rosmarinik asit gibi antioksidanlarla yüklüdür.

• Ekinezya en çok bağışıklık sistemi üzerindeki yararlı etkileri ile bilinir.

• Ekinezyanın içeriğindeki bazı bileşenlerin kandaki fazla yağı uzaklaştırdığı gözlemlenmiştir.

• Birkaç çalışma, ekinezya'nın aşırı iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

• Ekinezya aynı zamanda yaygın cilt sorunlarını giderir. Cildi parlatır ve daha genç görünmesini sağlar.

NASIL KULLANILIR?

Ekinezya bitkisi çay halinde tüketilebilir.

6. BİBERİYE

Biberiye, geleneksel baharatlar arasında yer alır. Yeşil renkli olan bu bitki Akdeniz bölgesine özel bir bitki olarak karşımıza çıkar.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

• Biberiye çayındaki bileşikler beyninizin sağlığını koruyabilir - hem yaralanmadan hem de yaşlanma ve nörodejeneratif hastalıklardan kaynaklanan bozulmalardan.

• Biberiyenin çok güçlü antioksidan ve antienflamatuar etkisi, içeriğindeki yüksek miktarda rosmarinik asit ve karnosik asit gibi polifenoliklerden gelir.

• Biberiye çayı, insülin benzeri etkiler uygulayarak ve glikozun kas hücrelerine emilimini artırarak yüksek kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

• Biberiye çayındaki bileşikler ruh halinizi artırmaya ve hafızanızı iyileştirmeye yardımcı olur.

• Biberiye çayı, katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıkların ilerlemesini ve şiddetini yavaşlatarak yaşlandıkça görüşünüzü korumaya yardımcı olur.

NASIL KULLANILIR?

Biberiye yaprakları taze olarak tüketilebilir, kurutularak kullanılabilir. Çayı yapılarak içilir ya da biberiye özleri kullanılabilir.

7. GİNGSENG

Ginseng, geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılmaktadır. Ginseng, tonik ve afrodizyak olarak, hatta her derde deva olarak bilinir ancak hemen belirtelim şeker hastalarının kullanmaması tavsiye ediliyor.

NASIL GENÇLEŞTİRİR?

• Ginseng'deki ginsenosidler, iltihaplanmayı düzenler, antioksidan koruma sağlar ve hücrelerin sağlığını korur,

• Ginseng'in inflamatuar belirteçleri azaltmaya ve oksidatif strese karşı korunmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.

• Ginseng'in hem sağlıklı insanlarda hem de Alzheimer hastalığı olanlarda zihinsel işlevlere, sakinlik duygularına ve ruh haline fayda sağladığı gösterilmiştir.

• Ginseng, dokulardaki oksidatif stresi azaltarak ve penis kaslarındaki kan akışını artırarak erektil disfonksiyon semptomlarını iyileştirebilir

NASIL KULLANILIR?

Gingseng kökleri çay olarak tüketilir.