0553 313 94 23

Depresyon için hangi doktora gidilir?

Depresyon için hangi doktora gitmeliyim? sorularını depresyon sorunu olan hastalar tarafından araştırılmakta. Daha önce ilgi duyulan şeylere ilginin azalması iştah kaybı, uyku kayıpları, umutsuzluk, çaresizlik hissi beraberinde görülür. Depresyon tedavilerinin ilki anti depresan kullanımıdır. Depresyon için hangi bölüme gidilir?

15 Ekim 2019 Salı 14:26
Depresyon için hangi doktora gidilir?

Depresyon için hangi doktora gitmeliyim? sorularını depresyon sorunu olan hastalar tarafından araştırılmakta. Daha önce ilgi duyulan şeylere ilginin azalması iştah kaybı, uyku kayıpları, umutsuzluk, çaresizlik hissi beraberinde görülür. Depresyon tedavilerinin ilki anti depresan kullanımıdır. 

Depresyon belirtileri neler?

• Mutsuzluk, gözyaşlarına boğulma, boşluk veya umutsuzluk duyguları.

• Küçük meselelerde bile kızgınlık patlamaları, duyarlılık veya hayal kırıklığı.

• Cinsellik, hobi veya spor gibi normal faaliyetlerin çoğu veya tamamında ilgi veya zevk kaybı.

• Uyku yitimi veya çok fazla uyuma gibi uyku bozuklukları.

• Küçük işler de bile ek çaba gerektirecek düzeyde yorgunluk veya enerji yoksunluğu.

• İştahta değişiklikler; sıklıkla iştah azalması ve kilo kaybı, ancak bazı kişilerde iştahın açılması ve kilo alımı.

• Anksiyete, ajitasyon veya huzursuzluk.

• Yavaş düşünme, konuşma veya beden hareketleri.

• Değersizlik veya suçluluk hisleri.

• Geçmiş hatalara odaklanma veya sorumluluğunuzda olmayan şeyler için kendinizi suçlama.

Depresyon için hangi doktora gidilir?

Depresyon tedavisinde seçilecek yöntem depresyonun derecesine göre belirlenir. İlaç tedavisi ya da psikoterapi veya her ikisi birlikte uygulanabilir. Depresyon tedavisi için psikiyatrist veya psikolog yardımı almak gereklidir. Depresyon kimi durumlarda kişinin kendi başına başa çıkabileceği bir durumdan fazlasını yaratır. En doğru tedavi uzmanlar eşliğinde klinik yöntemlerle sürdürülmelidir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:26
  1. depresyon için hangi bölüme gidilir
  2. Depresyon için hangi doktora gidilir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah destek, akşam köstek! Barış Pınarı İngilizleri afallattı
    1. Sabah destek, akşam köstek! Barış..
    2. Tüm dünyaya duyurdular! 6 ülkeden..
    3. Adet düzensizliği bitkisel tedavi kürü
    4. İpini koparan Meral Akşener'den..
    5. Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama:..
    6. Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı..
    7. UMED'den basın kuruluşlarına mektup:..
    8. Darbe vurdukça kuduruyorlar!..
    9. Anne sütü ne zamana kadar verilmeli
    10. Avrupa ülkesinden Türkiye'ye flaş..
    11. MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak..
    12. Depresyon için hangi doktora gidilir?
    13. Fikret Orman'dan flaş açıklama!..
    14. PKK'ya yakın paçavradan alçak..
    15. Kalp damar sağlığı için neler..
    16. Imran Khan Riyad'a gidiyor!
    17. Dualar Mehmetçik'in muzafferiyeti için
    18. 'İran tankerine yönelik saldırı bir ya..
    19. Bir ülke daha harekete geçti! Skandal..
    20. Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt..
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz