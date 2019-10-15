Depresyon için hangi doktora gitmeliyim? sorularını depresyon sorunu olan hastalar tarafından araştırılmakta. Daha önce ilgi duyulan şeylere ilginin azalması iştah kaybı, uyku kayıpları, umutsuzluk, çaresizlik hissi beraberinde görülür. Depresyon tedavilerinin ilki anti depresan kullanımıdır.

Depresyon belirtileri neler?

• Mutsuzluk, gözyaşlarına boğulma, boşluk veya umutsuzluk duyguları.

• Küçük meselelerde bile kızgınlık patlamaları, duyarlılık veya hayal kırıklığı.

• Cinsellik, hobi veya spor gibi normal faaliyetlerin çoğu veya tamamında ilgi veya zevk kaybı.

• Uyku yitimi veya çok fazla uyuma gibi uyku bozuklukları.

• Küçük işler de bile ek çaba gerektirecek düzeyde yorgunluk veya enerji yoksunluğu.

• İştahta değişiklikler; sıklıkla iştah azalması ve kilo kaybı, ancak bazı kişilerde iştahın açılması ve kilo alımı.

• Anksiyete, ajitasyon veya huzursuzluk.

• Yavaş düşünme, konuşma veya beden hareketleri.

• Değersizlik veya suçluluk hisleri.

• Geçmiş hatalara odaklanma veya sorumluluğunuzda olmayan şeyler için kendinizi suçlama.

Depresyon için hangi doktora gidilir?

Depresyon tedavisinde seçilecek yöntem depresyonun derecesine göre belirlenir. İlaç tedavisi ya da psikoterapi veya her ikisi birlikte uygulanabilir. Depresyon tedavisi için psikiyatrist veya psikolog yardımı almak gereklidir. Depresyon kimi durumlarda kişinin kendi başına başa çıkabileceği bir durumdan fazlasını yaratır. En doğru tedavi uzmanlar eşliğinde klinik yöntemlerle sürdürülmelidir.