Depremzedeydi deprem gönüllüsü oldu: Yardıma koştu yalanlara savaş açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak çalışmalara katılan Affan Orhan; Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te ihtiyaç sahibi depremzedelere yardım götürüyor.

2011 Van depreminde depremzede olan Orhan, afetin kendisinde yarattığı duygu nedeniyle gönüllü olarak yollara düştü. Orhan’ın Van ve Elazığ depremlerinde başlayan gönüllü yardım çalışmaları 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da arkadaşlarıyla birlikte bölgeye geldi. İl il gezerek çadır, gıda, kıyafet gibi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan Affan Orhan, aynı zamanda bozgunculukla da mücadele ediyor.

Deprem bölgesindeki çalışmaları ve devletin afetle mücadelesini sosyal medya hesaplarından anlatan Orhan, bozguncuların yalan paylaşımlarına karşı doğruları belgeleriyle ortaya koyuyor.

Gönüllü olarak yaptığı çalışmaları Aydınlık’a anlatan Affan Orhan, mücadelesini “milletime borcumu ödüyorum.” diye tarif etti.



ÇEKİCİ GETİRİP ARABALARI KURTARDI

6 Şubat’taki depremlerin ardından Kahramanmaraş’a gelen Affan Orhan, buradaki çalışmalarını şöyle anlattı:

“Van Bahçesaraylıyım. 2011’de depremzede oldum. O deprem beni çok etkiledi. Sonra afetlerde gönüllü olarak yardım götürmeye kendimi adadım. Depremzedesi olduğum Van depremindeki çalışmalara katıldım. Tabi o deprem, bu son depremin yanında hiçbir şey. Elazığ depremine de katıldık arkadaşlarla. Arabalara atladık Elazığ’a gittik. Çadır götürdük. 6 Şubat’taki depremlerin ardından da hemen Kahramanmaraş’a gittik. 9 gün oradaki çalışmalara katıldık.

“Daha depremin ilk günlerinde Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarında yer aldık. Doğrudan vatandaşların kurtarılmasında yer almıyorduk ama depremzedelerin arabalarının kurtarılması için de çaba gösterdik. Sonuçta onlar da milli servet, milyonluk arabalar bunlar. Biz bunları kurtardığımız vakit insanlar o araçlarıyla bir yerlere gidebilir, en kötü içinde kalarak barınabilirler. Gönüllü olarak bir çekici kiraladık ve enkazın içinden çok sayıda arabayı kurtardık. Örneğin Hatay’da Serinyol tarafında bir araba çöplüğü var. Orada yüzlerce hurda araba var. Bu da büyük bir zarar.”

‘HER YERDE DEVLETİ GÖRDÜM’

Afetin ilk gününde sosyal medyada başlatılan “devlet yok” bozgunculuğunu eleştiren Orhan, bölgeye gelmeyen insanların yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi. Orhan şunları vurguladı:

“İlk günden beri ‘devlet yok’ diyenler var. Ben gittiğim her bölgede AFAD’ı, devletin iş makinelerini, devlet yetkililerini gördüm. Burada on binlerce devlet görevlisi, bir hiyerarşi içerisinde gönüllü olarak çalışıyor. Hiçbirinin hakkını yiyemem. Depremden sonra yapılanların maddi değil manevi boyutu önemli. Benim burada yaptıklarım bir borç. Milletime borcumu ödüyorum. Neden minnet duyayım?

“Geçen hafta ‘Hatay’da su yok’ paylaşımları yaptılar Twitter’dan. Bunları insanlar oturduğu yerden paylaşıyorlar ve Türkiye’nin her yerinden vatandaşlar okuyor. Ben Hatay’daydım ve bunun böyle olmadığını biliyorum. ‘Su var’ desem yetmez. Belgesiyle, görüntüsüyle ispatlamam lazım. Hatay merkezdeki 3 farklı noktaya gittim. Spontane şekilde yetkililere ‘Su var mı?’ diye sordum. Sınırsız su olduğunu söylediler. Depremin ilk günlerinde meşhur Ebrar sitesiyle ilgili de dezenformasyon yapıldı. Bunları da gidip yerinde inceleyip doğruları sosyal medya hesabımdan anlattım.”

‘İSPATLAMAK İÇİN FABRİKAYA KADAR GİTTİM’

Sosyal medyada bir kullanıcının İskenderun’da buluna bir fabrikaya yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddiasını teyit etmek için fabrikaya kadar gittiğini belirten Orhan, o olayı şu sözlerle anlattı:

“Bir kullanıcı İskenderun’daki bir fabrikada 220 yetişkin, 130 çocuğu kaldığını ve zor durumda olduğunu yazmış. İç çamaşırı, ped ve çamaşırları elde yıkadıklarını, deterjan ve gıdaya ihtiyacı olduklarını iddia etmiş. Gittim, yerinde gördüm. Tiviti okuyan kişilerin aklına kocaman bir depoda mülteciler gibi sıkış tıkış bir manzara gelecek. Oysa orası deniz kenarında bir işletmenin alanı. Alanda da yük konteynerleri var. Depremzedeler o konteynerlerde kalıyorlar. Bahse konu aileler de işletmenin çalışanlarının aileleri. İşletme burada kendi personelinin ailesine üç öğün yemek, su ve çay veriyor. Ayrıca oraya temizlik ve hijyen malzemeleri de getirilmiş. Limana bir gemi yanaşmış. Bin 580 kişi bu gemide yaşıyor şu an. Benzer bir gemiyi işletme sahibi de ayarlamaya çalışıyor. Halledilince aileler o gemiye geçecek. O sebeple çamaşır makinesi, duş vb. ayarlanamamış. Tiviti hiçbir şekilde teyit etmeden, alel acele atınca böyle yanlış bilgileri yaymış oluyorsunuz.”

‘HER İHTİYAÇ KARŞILANIYOR’

Orhan son olarak şunları ekledi:

“Şu an Hatay Stadyumu’nun yanına kurulan çadır kentteyiz. Burada çok sayıda çadır var. Ayrıca çocuk parkı, gezici kütüphane, belediyeler, yemek firmaları vs. her şey sağlanmış. Gönüllüler ve devlet de burada. Onlar olunca böyle düzenli çadır kentler kurulabiliyor. Burası gördüğüm en düzenli iki çadır kentten biriydi.

“Bu depremler hepimize ders olmalı. Vatandaşlarımız depreme hazırlıklı olmalı. Bu konuda bilinçlenirsek devletin de depremler mücadeledeki yükünü azaltırız.”