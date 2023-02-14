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Gündem Depremzedenin otomobilini çalıp Kocaeli’ye geldi! İfadesi çıldırttı! Telefonla ulaşılan araç sahibinin sözleri ağlattı
Gündem

Depremzedenin otomobilini çalıp Kocaeli’ye geldi! İfadesi çıldırttı! Telefonla ulaşılan araç sahibinin sözleri ağlattı

Hatay'dan bir depremzedeye ait çalınan otomobil ile Kocaeli'ye gelen şüpheli, polis ekiplerinin uygulaması sırasında durduruldu. Ekiplere sahte kimlik gösteren şüphelinin, cezaevinden izinli çıkan hükümlü olduğu tespit edildi. Şüpheli, aracı kiraladığını söyleyince polis ekiplerinin telefonla ulaştığı araç sahibi, "Ben kimseye araç kiralamadım, benim ailem enkaz altında. Ailemi kurtarmaya çalışıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 22:33:00 -
Depremzedenin otomobilini çalıp Kocaeli’ye geldi! İfadesi çıldırttı! Telefonla ulaşılan araç sahibinin sözleri ağlattı

 

 

Hatay'dan bir depremzedeye ait çalınan otomobil ile Kocaeli'ye gelen şüpheli, polis ekiplerinin uygulaması sırasında durduruldu. Ekiplere sahte kimlik gösteren şüphelinin, cezaevinden izinli çıkan hükümlü olduğu tespit edildi. Şüpheli, aracı kiraladığını söyleyince polis ekiplerinin telefonla ulaştığı araç sahibi, "Ben kimseye araç kiralamadım, benim ailem enkaz altında. Ailemi kurtarmaya çalışıyorum" dedi.

 

Edinilen bilgiye göre, 12 Şubat Pazar Günü polis ekipleri uygulama yaptığı esnada bir otomobili durdurdu ve sürücüden kimliğini istedi.

Şüpheli bunun üzerine polis ekiplerine Muhammet A. ismini taşıyan kimlik gösterdi. Sorgulamada şüphelinin verdiği kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin, açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü Hasan A. (33) olduğu tespit edildi.

Suç kaydı kabarık çıktı

Araçta ve Hasan A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 2 telefon, 2 sahte kimlik, bir miktar uyuşturucu madde, kredi kartları, 100 dolar ve tabanca ele geçirildi. Otomobilin ise Hatay'da ikamet eden bir depremzedeye ait olduğu belirlendi. Hasan A. gözaltına alındı. Cezaevinden izinli çıkan Hasan A.'nın, dolandırıcılık suçundan da dosyaları bulunduğu öğrenildi.

Çocuklarıyla Hatay'dan geldiğini söyledi çocukları "Kocaeli'de kaybettim" dedi

İfadesinde, hırsızlık yapmadığını söyleyen Hasan A., "Aracı Hidayet isimli kişiden kiraladım. Hatay'da oturduğumuz ev deprem dolayısıyla yıkıldı. Kurtardığım eşyalarımı ve çocuklarımı alıp, kiraladığım arabayla Kocaeli'ye geldim. Arabayı çalmış olsaydım bu kadar yol gelemezdim. Çocuklarımın nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı burada kaybettim. Araçta ele geçirilenler bana ait değildir. Aracı kiraladığım kişiye ait olabilir" dedi. Hasan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ailem enkaz altında"

Polis ekipleri otomobilin sahibine ulaştı. Ekiplerle telefonda görüşen otomobil sahibinin, "Ben kimseye araç kiralamadım, benim ailem enkaz altında. Ailemi kurtarmaya çalışıyorum" dediği öğrenildi.

 

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