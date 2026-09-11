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Yerel Depremzedenin konteynerinde yangın
Yerel

Depremzedenin konteynerinde yangın

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Depremzedenin konteynerinde yangın

Hatay, İskenderun'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner alevlere teslim olarak yandı.

Yangın, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı.

Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler, İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle çevredeki konteynerlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında konteyner kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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