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Yerel Depremzedelerin evini soyan hırsızlar yakalandı
Yerel

Depremzedelerin evini soyan hırsızlar yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-04-30 07:27:00 -
Depremzedelerin evini soyan hırsızlar yakalandı

Diyarbakır’da deprem nedeniyle terk edilen ev ve iş yerleri hırsızların hedefi oldu. Polis, şehir dışından gelen 3 şüpheliden yola çıkarak “Karot” operasyonu ile aralarında firari hükümlülerinde olduğu 10 şüpheliyi yakaladı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kentte hırsızlık için gelen 3 şüpheliden yola çıkarak çalışma başlattı.

Depremden dolayı terk edilen ev ve iş yerlerini hedef alan şüphelilerin saklandıkları yerler tek tek tespit edilerek eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda birinin 19 yıl, birinin ise 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerinde olduğu 10 şüpheli yakalandı.

Geceleri evlerden ve iş erlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilerek operasyonla yakalanan şahısların tamamı tutuklama talebiyle adliye sevk edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce başlatılan “Huzur Alan Projesi” çerçevesinde operasyon yapıldığı, “önce huzur” sloganıyla takipli, planlı operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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