Depremzedelerin eşyalarını taşıyan TIR yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Hatay'daki depremzedelerin ev eşyalarını taşıyan TIR, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Burkankulu'nun kullandığı 15 AAT 927 kupa, 47 AAV 385 dorse plakalı ev eşyası yüklü TIR, TEM Otoyolu Karakütük Mahallesi civarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine park ettikten sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu TIR ve eşyalar yandı.
TIR'da bulunan eşyaların Hatay'daki depremzedelere ait olduğu ve başka bir ile taşındığı öğrenildi.
Aktüel
Görür’den 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı: Apar topar deprem harekete geçti! Yedisu fayı altından çıktı!
Gündem
Bakan Süleyman Soylu deprem felaketindeki can kaybını açıkladı
{relation id:1738463 slug:'bazilari-omur-boyu-devam-edebilir-deprem-sonrasi-bu-hastaliklar-artti'}