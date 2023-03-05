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Yerel Depremzedelerin eşyalarını taşıyan TIR yandı
Yerel

Depremzedelerin eşyalarını taşıyan TIR yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Hatay'daki depremzedelerin ev eşyalarını taşıyan TIR, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 06:47:00 - 2023-03-05 07:34:24
Depremzedelerin eşyalarını taşıyan TIR yandı

Alınan bilgiye göre, Süleyman Burkankulu'nun kullandığı 15 AAT 927 kupa, 47 AAV 385 dorse plakalı ev eşyası yüklü TIR, TEM Otoyolu Karakütük Mahallesi civarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine park ettikten sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu TIR ve eşyalar yandı.

TIR'da bulunan eşyaların Hatay'daki depremzedelere ait olduğu ve başka bir ile taşındığı öğrenildi.

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