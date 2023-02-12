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Yaşam Depremzedelere yardım bahanesiyle bakın ne yapmışlar! Hainliğin böylesi görülmedi
Yaşam

Depremzedelere yardım bahanesiyle bakın ne yapmışlar! Hainliğin böylesi görülmedi

Depremzedelere yardım bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliler yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 12:06:00 -

Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda içinde depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşındığı öne sürülen bir kamyoneti durdurdu. Polis, kamyonette bulunan, M.K. (44) ve F.B.’den (37) şüphelenip araçta hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Polis, giyim ve gıda malzemeleri arasına gizlenmiş halde 178 pakette 107 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

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