Depremzedelere küfür ve hakaretler savurmuşlardı... Muhalefet yandaşlarına tokat gibi cevap

Deprem bölgesindeki vatandaşların büyük kısmı 14 Mayıs seçimlerinde oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Yaşanan bu durumu hazmedemeyen bazı muhalefet destekçileri, depremzedelere küfür ve hakaretler yağdırmaya başladı. İnsanlıktan nasibini almayan muhalif güruha bir vatandaş, çektiği video ile tokat gibi bir cevap verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay Defne'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 90, Erdoğan'a ise yüzde 8 oy çıktığını hatırlatan vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 45 gün önce Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin göstermelik dediği temel atma törenini yapmıştı. Muhalefet Erdoğan ile dalga geçmişti. Aradan 45 gün geçti ve bugün Hatay Devlet Hastanesi açıldı. Geçtiğimiz seçimlerde Hatay Defne'de Kılıçdaroğlu'na yüzde 90, Erdoğan'a yüzde 8 oy çıktı.

Siz hiçbir AK Partili'den duydunuz mu Defne halkına küfür veya hakaret ettiğini, saygısızlık yaptığını? Ya Van Depremi ve İzmir Depremi... Bunların da evlerini yaptı verdi ama onlar da Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemedi. Hiçbir AK Partili ne İzmirlilere ne Vanlılara ne küfür ne hakaret ne de saygısızlık yapmadı."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaş, muhalefet ve AK Parti arasındaki en büyük farkın bu olduğunu söyledi.