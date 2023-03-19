Depremzedelere gönüllü ders

Bahadır Dursun, şöyle konuştu: “Öğrencilerimiz yavaş yavaş bize geldikleri günden itibaren okula uyum sağlamaya başladılar. O ilk etaptaki üzerlerindeki ürkekliği atmış durumdalar. Hep beraber iyileşeceğiz. Biz büyük ve güzel bir aileyiz. Öğrencileri gördüğüm zaman benim de geçmişte yaşadığım şeyler aklıma geliyor. Çünkü ben de depremi öğrenciyken yaşamıştım. Daha sonra okuluma devam ettim. Onların yaşadığı sıkıntıları da çok iyi anlıyorum. Bu konuda destek olmaya çalışacağız.”