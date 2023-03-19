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Eğitim Depremzedelere gönüllü ders
Eğitim

Depremzedelere gönüllü ders

Üniversite öğrencisiyken 17 Ağustos 1999 Gölcük depremine tanıklık eden matematik öğretmeni Bahadır Dursun, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir’e nakil gelen 9. sınıf öğrencilere gönüllü olarak özel ders veriyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 11:07:00 -
Depremzedelere gönüllü ders

Bahadır Dursun, şöyle konuştu: “Öğrencilerimiz yavaş yavaş bize geldikleri günden itibaren okula uyum sağlamaya başladılar. O ilk etaptaki üzerlerindeki ürkekliği atmış durumdalar. Hep beraber iyileşeceğiz. Biz büyük ve güzel bir aileyiz. Öğrencileri gördüğüm zaman benim de geçmişte yaşadığım şeyler aklıma geliyor. Çünkü ben de depremi öğrenciyken yaşamıştım. Daha sonra okuluma devam ettim. Onların yaşadığı sıkıntıları da çok iyi anlıyorum. Bu konuda destek olmaya çalışacağız.”

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