Depremzedelere büyük destek! Duyurdular: Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı!

Türkiye – Güney Kore dayanışması 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra da kendini gösterdi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, hükümete Türkiye'ye yardım talimatı vermişti. Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Lee Do-woon yaptığı açıklamada, üst düzey kurmaylarıyla rutin bir haftalık toplantı gerçekleştiren Suk-Yeol'un, "kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulus" olan Türkiye'ye azami destek talimatı verdiğini söylemişti. Güney Kore'nin ünlüleri de duydukları üzüntüyü paylaşıp hatırı sayılır miktarlarda nakdi yardımda bulundu. Güney Koreli ünlü isimler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler adına kullanılmak üzere UNICEF aracılığıyla deprem bağışında bulundu. Güney Kore'nin en ünlü isimleri arasında yer alan oyuncuların yanı sıra müzik şirketleri de nakdi yardım konusunda kayıtsız kalmadı

• Suzy (Oyuncu)

100 milyon Won (1.486.497 TL)

• Han Ji Min (Oyuncu)

100 milyon Won (1.486.497 TL)

• Park Seo Joon (Oyuncu)

100 milyon Won (1.486.497 TL)

• Shin Min Ah (Oyuncu)

50 milyon Won (743.248 TL)

• Kim Go Eun (Oyuncu)

30 milyon Won (445.949 TL)



• Park Bo Young (Oyuncu)

30 milyon Won (445.949 TL)

• Yoo In Na (Oyuncu)

30 milyon Won (445.949 TL)

• Kim Yeon- koung (Milli Voleybolcu)

10 milyon Won (148.654 TL)

• Yim Si Wan (Oyuncu)

10 milyon Won (148.654 TL)

• SM (Eğlenve Şirketi)

200 milyon Won (2.973.082 TL)

• Hybe Müzik

500 milyon Won (7.432.707 TL)

• JYP Müzik

500 milyon Won (7.432.707 TL)