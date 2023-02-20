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Yerel Depremzedeler için toplanan yardımları çalmak isteyen 2 karaktersize...
Yerel

Depremzedeler için toplanan yardımları çalmak isteyen 2 karaktersize...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde afetzedeler için toplanan yardım malzemelerini çalmak isteyen 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 16:19:00 -
Depremzedeler için toplanan yardımları çalmak isteyen 2 karaktersize...

Sultangazi Belediyesince, depremden etkilenen illere gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin konulduğu Eski Habibler Mahallesi'ndeki Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'ne gece saatlerinde gelen 2 kişiden şüphelenen güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık yapmaya çalışan M.Y. ve E.G'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Yorumlar

Nazim Arat

Ülke yüzyılın felaketini yaşıyor ve içimizden çıkan bu lağım fareleri depremzedelere gidecek malzemeleri çalıyor. Çocuk tacizcisi, tefeci, uyuşturucu satıcısı ve namusunu satan da bu zihniyet aynı ceza verilmeli, aldıkları nefes bile haram bunlara
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