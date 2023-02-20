Depremzedeler için toplanan yardımları çalmak isteyen 2 karaktersize...
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde afetzedeler için toplanan yardım malzemelerini çalmak isteyen 2 kişi tutuklandı.
Sultangazi Belediyesince, depremden etkilenen illere gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin konulduğu Eski Habibler Mahallesi'ndeki Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'ne gece saatlerinde gelen 2 kişiden şüphelenen güvenlik görevlileri polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık yapmaya çalışan M.Y. ve E.G'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.