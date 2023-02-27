Depremzededen ibretlik sözler! 'Hepimiz 45 saniyede Suriyeli olduk'
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan bir depremzede vatandaş, ibretlik sözlerle herkesin bir anda her şeyini kaybedebileceğini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Sosyal medyada röportaj veren bir depremzede vatandaşın sözleri, ırkçılıkla gözü kararan gurur abidelerine ibret oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzbinlerce vatandaşımız evsiz kaldı.
Asrın felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, insanlıktan nasibini alamayanlar yaşanan depremi siyasallaştırmaya çalıştı.
Depremzede bir vatandaşın sözleri hem algı operasyonu yürütenlere hem ırkçılıkla gözü kararanlara ders oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Depremde evini kaybeden vatandaş, "Hepimiz 45 saniyede Suriyeli olduk." diyerek, mülkün yalnızca Allah'a ait olduğunu hatırlattı.